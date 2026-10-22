Cámara de Diputados aprueba derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio del dictamen de las proposiciones legislativas 12, 24 y 121 que propone derogar la norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). El texto deberá pasar ahora a la Cámara de Senadores para continuar con el procedimiento legislativo

Con 109 votos a favor, ninguno, cero en contra y cero en abstención, se dejó sin efecto la Ley N.° 32645 que establecía la incorporación de artistas de disciplinas como música, danza, artes plásticas, artes visuales o artes escénicas en el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

22, 2026

Uno de los principales cuestionamientos a la ley responde a los requisitos para formar parte del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), el cual contempla a profesionales egresados de escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades en disciplinas como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas.

CÁMARA DE SENADORES

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de este jueves 22 de octubre, el texto será evaluado por la Cámara de Senadores, instancia que deberá pronunciarse sobre la propuesta de derogación.

Lo que significa que la Ley 32645 no ha quedado derogada de manera definitiva, sino que se requiere conocer la decisión que adopten los senadores.

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