Lanzan aplicativo gratuito con acceso a imágenes tomadas desde el espacio por satélite peruano

La Agencia Espacial del Perú (Conida) lanzó GEOAPP, un aplicativo web que permite acceder y procesar imágenes satelitales del PerúSAT-1 y de satélites afiliados, incorporando herramientas de inteligencia artificial para agilizar el análisis territorial.

Durante nueve años, las imágenes del satélite PerúSAT-1 han sido clave para prevenir desastres, atender emergencias y gestionar el territorio. Ahora, con GEOAPP, autoridades, investigadores y usuarios registrados podrán procesar información en minutos desde cualquier lugar, sin necesidad de equipos avanzados, gracias al data center de Conida.

El sistema, de acceso gratuito, permite detectar cambios en la cobertura terrestre, cuerpos de agua y deforestación en lapsos cortos, mejorando la respuesta frente a emergencias como incendios forestales. Hasta la fecha, Conida ha entregado más de 130,000 imágenes satelitales a entidades públicas, y el archivo nacional ya supera las 500,000 imágenes.

José Pasapera, director de Aplicaciones Espaciales de Conida, señaló a Agencia Andina que antes una solicitud podía tardar 48 horas, mientras que ahora los resultados se generan entre minutos y dos horas, dependiendo del requerimiento.

La plataforma, desarrollada con software libre en el Perú, es compatible con algoritmos de IA de otras entidades estatales y tendrá una futura versión móvil exclusiva para smartphones.

¿CÓMO ACCEDER A GEOAPP-CONIDA?

El registro se realiza en el sitio web oficial de GEOAPP. Las autoridades tendrán acceso completo, mientras que estudiantes e investigadores podrán solicitar permisos adicionales para proyectos académicos, como tesis universitarias.

