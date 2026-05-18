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Perú por los ODS: 900 mil personas beneficiadas por 75 proyectos desde 2018

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Perú por los ODS: 900 mil personas beneficiadas por 75 proyectos desde 2018
Nvega@latina.pe
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Desde su lanzamiento, el reconocimiento ha reunido a más de 700 iniciativas de 25 regiones del país y ha premiado 75 proyectos que han beneficiado directamente a más de 900,000 personas.

Frente a los desafíos del país, hoy más que nunca es importante visibilizar los proyectos que están generando resultados concretos. En distintos territorios del Perú, diversas iniciativas vienen respondiendo a brechas sociales, ambientales, económicas e institucionales con soluciones que mejoran vidas, fortalecen comunidades, cuidan recursos y abren nuevas oportunidades. Reconocerlas no solo permite poner en valor su impacto, sino también amplificarlo.

En ese camino, el aporte de las empresas va más allá de lo económico. Junto a otros actores, pueden impulsar cambios concretos en los territorios y generar un efecto multiplicador: inspirar nuevas iniciativas, abrir alianzas y acelerar soluciones que el país necesita. En ese marco, Perú Sostenible presenta una nueva edición del Reconocimiento Perú por los ODS 2026, junto a KPMG, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú y El Comercio, que busca identificar, visibilizar y difundir proyectos de alto impacto en el país. A lo largo de sus ediciones, el reconocimiento pone en valor iniciativas capaces de aportar soluciones concretas a los principales retos del Perú.

El reconocimiento está dirigido a empresas privadas de todos los tamaños, emprendimientos y ONG, y evalúa iniciativas en cinco ejes temáticos que recogen distintas dimensiones del desarrollo sostenible del país: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. A través de estos ejes, se reconocen proyectos vinculados a desafíos clave como el acceso a servicios esenciales, la conservación de recursos naturales, el desarrollo económico con impacto social, el fortalecimiento institucional y las alianzas estratégicas para generar cambios sostenibles.

En la edición 2026, el eje Pactos continúa incluyendo las categorías Alianza Multisectorial y Obras por Impuestos. Esta última, impulsada en colaboración con ALOXI, pone el foco en un mecanismo que ha demostrado ser clave para cerrar brechas de infraestructura básica y llevar soluciones concretas a distintos territorios mediante la articulación entre sector público y privado.

Más que un reconocimiento, Perú por los ODS busca seguir consolidándose como una plataforma que potencia visibilidad, articulación y escalamiento. Por ello, todos los proyectos participantes también forman parte de Unidos en Acción, la plataforma que visibiliza iniciativas de impacto a nivel nacional.  

El reconocimiento Perú por los ODS, invita a empresas, emprendimientos y ONG a compartir su impacto y ser parte de una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible del país. Súmate a esta edición y transformemos el futuro del país, juntos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo. Conoce más: https://bit.ly/PODS_PeruPorLosODS2026

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