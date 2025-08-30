Popular restaurante cierra sus puertas en Perú: de cuál se trata

Tras más de una década de presencia en Perú, Chuck E. Cheese anunció que el 31 de agosto será la fecha de cierre de sus locales en el país. De esta manera, la emblemática cadena pone fin a su etapa en el mercado peruano, donde se convirtió en un lugar icónico para celebraciones.

A través de un comunicado, la popular marca agradeció a las familias que eligieron sus locales para celebraciones de cumpleaños y reuniones, destacando el esfuerzo y dedicación de su equipo humano, que hizo posible brindar momentos de diversión a los niños.

Asimismo, extendió su reconocimiento a los centros comerciales, aliados estratégicos y proveedores que colaboraron durante su tiempo en el país. La decisión de cerrar sus operaciones en Perú se suma a la tendencia global de reducción de la presencia de Chuck E. Cheese en varios mercados.

Esto puede deberse a los cambios en las preferencias de consumo, el auge de alternativas digitales y los efectos económicos de la pandemia en la industria del entretenimiento infantil. Estos factores han llevado a varias marca sa reevaluar su modelo de negocios y cerrar locales.

