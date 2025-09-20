¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Regalar flores amarillas en septiembre se ha vuelvo una fuerte tendencia que se ha apoderado especialmente de los jóvenes en los últimos años. Pero más allá de los conocidos trends, el alza en la compra y venta de estos productos contribuye con el comercio floral en el país.

Conoce aquí por qué se regalan flores amarillas y qué especies peruanas puedes obsequiar este año.

¿QUÉ SE CELEBRA EL 21 DE SEPTIEMBRE?

Esta tendencia está relacionada con la llegada de la primavera en el hemisferio sur. La costumbre nació como una forma de mostrar amor, afecto, ternura y amistad con la llegada de esta estación, conocida por la aparición y nacimiento de la flora.

Así, las flores amarillas simbolizan el renacimiento y renovación, marcados por el final del invierno y la llegada de una etapa con mayor energía y vitalidad.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIES DE FLORES AMARILLAS ORIUNDAS DEL PERÚ?

El Perú cuenta con una gran variedad de flora silvestre que, ante esta tendencia popular, destaca por su coloración amarilla.

ORQUÍDEAS

El Perú cuenta con cerca de 3,000 variedades de orquídeas; una de las más destacadas por su color amarillo es la Brassia andina. Esta flor crece en regiones con bosques nublados como en Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura y San Martín.Suelen emanar fuertes fragancias para atraer a los insectos polinizadores y cuentan con pétalos de diversas tonalidades. Son fuertemente cotizadas como flores ornamentales, sobre todo para adornar bouquets y vestidos de novia, quinceañera, entre otros. AZUCENA PERUANA La azucena peruana es conocida como el lirio de los Incas. Los climas templados favorecen la reproducción y crecimiento de esta especie, que ostenta de colores como morado pálido y amarillo maíz con pequeñas líneas de color acre o marrón oscuro. FLOR DE AMANCAES Con inconfundibles pétalos amarillo y un centro verdoso, la flor de amancaes es muy representativa del departamento de Lima ya que es uno de los lirios más vistosos de la región. Uno de los lugares más representativos donde se les puede encontrar es en las Lomas de Amancaes, que se extiende por los distritos de Independencia, Rímac y San Juan de Lurigancho. El frío y humedad limeños contribuyen con el florecimiento de esta especie.

FLOR DE LA CANTUTA

Es conocida como la flor sagrada de los incas. La flor de la cantuta tiene colores variados, entre ellos el amarillo, rojo, blanco y violeta, lo cual le brinda un gran valor ornamental.

Esta flor nace de un arbusto que crece en las regiones de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Pasco, Cusco, Huánuco, Lima y Puno, así como otros lugares del país.

Puede llegar a medir hasta tres metros de altura y tiene fuertes y delgadas ramas que son utilizadas para la elaboración de canastas.

FLOR DE MASHUA

Esta especie crece a partir un tubérculo similar al olluco en zonas altoandinas, a más de 3,000 m. s. n. m., en las regiones Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Pasco.

La flor de Mashua se caracteriza por su variedad cromática, ya que sus pétalos tienen diversas tonalidades como amarillo, rojo escarlata o anaranjado.

FLOR DE RETAMA

Esta flor de los Andes peruanos tiene un intenso color amarillo inconfundible. Sus pétalos, ramas y hasta su raíz son seleccionadas tradicionalmente para elaborar las emblemáticas alfombras florales durante la Semana Santa y las celebraciones por el Señor de los Milagros.

La flor de retama crece sobre todo en las regiones Amazonas, Ayacucho y Junín.

ACHIRA

Por otro lado, la achira es una flor que crece a lo largo de la costa y en zonas no tan elevadas de la sierra peruana.

Sus pétalos amarillos, rojos o de ambos colores sorprenden desde el tiempo de las culturas Chavín, Nazca y Paracas, donde eran venerados.