Presentadora de televisión Celeste Wilson falleció a los 42 años

La reconocida presentadora de televisión, Celeste Wilson, perdió la vida de manera repentina a los 42 años. El lamentable hecho fue confirmada por la cadena WAPT, donde la comunicadora se había integrado como conductora de los noticieros de fin de semana.

Según se pudo conocer, Wilson habría fallecido a causa de un ataque cardíaco mientras se encontraba laborando. El hecho generó gran conmoción en los usuarios de las redes sociales que seguían su trabajo frente a cámaras.

La presentadora había iniciado su carrera en otros medios locales, consolidándose como una profesional reconocida por su cercanía con la audiencia y su compromiso con informar de manera clara y responsable.

Por ejemplo, Celeste acumuló experiencia en medios como KARK, emisora de NBC en Arkansas, y KNOE, canal de CBS en Luisiana al que ingresó en 2023. También cursó una maestría en la Universidad Estatal de Arizona.

