Presentan proyecto para noveno retiro de AFP de hasta S/22.000: aquí los detalles

Tras el octavo retiro de los fondos de AFP, el Congreso de la República podría evaluar una novena liberación de aportes. El congresista Américo Gonza (Perú Libre) impulsa esta iniciativa que permitiría a los afiliados retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22,000, para mitigar el alza del costo de vida y la inestabilidad económica.

De aprobarse la ley, el acceso al dinero se ejecutaría de forma gradual para inyectar liquidez a los hogares afectados por la recesión:

Monto máximo: Hasta S/ 22,000 (4 UIT).

Cronograma: Pagos de 1 UIT cada 30 días calendario.

Inicio: El primer abono se efectuaría un mes después de registrar la solicitud.

Modalidad: Trámite virtual o presencial ante la AFP correspondiente.

Los fondos mantendrán su condición de intangibles, es decir, no podrán sufrir embargos, retenciones judiciales ni descuentos administrativos.

DEVOLUCIÓN TOTAL PARA HEREDEROS: LA NOVEDAD DEL PROYECTO

A diferencia de procesos anteriores, esta propuesta incluye una cláusula de reembolso íntegro por fallecimiento. Es decir, si el titular muere, la AFP estaría obligada a entregar el 100% del capital acumulado y la rentabilidad generada a los beneficiarios legales o familiares directos.

El sustento legislativo para este noveno retiro se basa en la pérdida del poder adquisitivo y el rendimiento negativo de las cuentas individuales. Según el documento, entre 2022 y 2024, la rentabilidad nominal anualizada osciló entre -0.02% y -1.77%, evidenciando una brecha entre las ganancias de las administradoras y el ahorro real de los trabajadores.

A pesar de que la inflación se mantiene en el rango meta, el incremento de la pobreza monetaria impulsa esta medida como un alivio financiero urgente, según la iniciativa legislativa.

Ahora, el proyecto debe ser debatido y votado en las comisiones técnicas antes de llegar al Pleno del Congreso. De ser ratificado, se convertiría en el noveno retiro extraordinario desde 2020, reabriendo la controversia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el futuro de las jubilaciones en el Perú.

VIDEO RECOMENDADO