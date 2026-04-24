Rayo en la Botella lanza su escuela de formación: “Tu conexión con la industria”

La reconocida productora Rayo en la Botella anuncia el lanzamiento de su Escuela de formación continua, un nuevo espacio de formación híbrida diseñado para conectar a artistas, creadores y jóvenes talentos con la realidad de la industria del entretenimiento.

Hace más de 14 años, el productor Ricardo Morán fundó Rayo en la Botella con una premisa clara: crear contenido que respete al espectador cuidando cada detalle dentro y fuera de la pantalla. Con el tiempo, la productora se consolidó como un referente en formatos de talento en el país.

Detrás de esos proyectos existía un proceso que el público no veía: antes de enfrentarse a las cámaras, los participantes y los equipos de producción pasaban por un riguroso programa de formación donde desarrollaban técnica, disciplina y respeto por el oficio. De esas “aulas” internas surgieron artistas y productores que hoy destacan en la industria.

Hoy, esa experiencia se abre al público.

“La Escuela de formación continua: Rayo en la Botella – nace para ser una conexión con la industria; un espacio donde quienes sueñan con trabajar en este medio puedan aprender de especialistas y relacionarse directamente con quienes lo construyen todos los días”, señala Ricardo Moran.

La propuesta tendrá un formato híbrido, combinando clases virtuales y presenciales, masterclasses y experiencias inmersivas vinculadas a procesos reales de televisión, contenido digital, talento y proyectos audiovisuales, Los programas serán impartidos por profesionales del medio y se vivirán experiencias con parte del equipo creativo y de producción de la propia empresa y de los medios en general.

La primera edición de cursos comenzará el 25 de mayo, con programas de 2 y 4 meses de duración. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 25 de abril.

Para más información e inscripciones visite:

Enlace landing; rayoenlabotellaescuela.com

WhatsApp: 913458552