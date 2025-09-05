Reconocida marca promociona ropa con imagen de acusado de asesinato

El gigante de la moda rápida Shein quedó en el centro de la polémica tras promocionar una camisa con la imagen digital de Luigi Mangione, informático estadounidense acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La fotografía, creada con inteligencia artificial (IA), se volvió viral en pocas horas y generó duras críticas sobre los límites éticos del marketing digital. Ante ello, la compañía confirmó al portal TMZ que el anuncio fue retirado de inmediato y atribuyó el error a un proveedor externo.

El episodio ocurre en un contexto donde la inteligencia artificial generativa gana espacio en la moda. Balenciaga, Prada Beauty, H&M, Stitch Fix y Nike ya han incorporado modelos digitales y algoritmos en sus estrategias, mostrando el potencial de esta tecnología para personalizar experiencias y reducir costos.

