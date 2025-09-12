Red Bull Batalla 2025 ¿Quién será el nuevo campeón del freestyle peruano?

La escena del freestyle peruano ya tiene día y lugar. El sábado 13 de septiembre, en el Paradiso Lima, club cultural deportivo ubicado en Chorrillos, se vivirá la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025.

Con Mcias en la conducción, DJ Dmandado a cargo de la música y un jurado conformado por referentes del freestyle reconocidos por su técnica y criterio, el evento coronará al nuevo campeón y definirá al representante del Perú rumbo a la Final Internacional.

Las puertas se abrirán a las 3:00 p. m. y el show iniciará a las 6:00 p. m., en una producción pensada para encender la tarima de inicio a fin. El público podrá vivir una noche de barras afiladas y momentos pensados para mantener la energía al máximo durante todo el evento.

Conformado por 16 perfiles, entre figuras consagradas y nuevas promesas, el roster reúne diversos estilos que anticipan cruces memorables y rimas para la historia. Entre ellos: Katacrist, Problema$, Blackcode, Lemafais, Nekroos, Almendrades, Enesse, Jinete, JC Snake, KG, Caballero, Icon, 3Segundos, Delenyer 7E, Willy MC y Hades.

Las entradas están disponibles vía Joinnus, con cupos limitados. Con el respaldo de Ibis y New Era como partners oficiales, el público puede adquirirlas y conocer más detalles a través de la plataforma de venta o siguiendo las cuentas oficiales @RedBullBatalla y @redbullperu.

No olvides que podrás seguirlos en vivo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla en YouTube y Twitch.

