SBS clausura entidad que se hacía pasar por cooperativa para captar dinero de la gente

En cumplimiento de su mandato constitucional de cautelar el ahorro del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la clausura de los locales de la denominada ‘Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca’ / ‘COOPAC La Troyca’, que operaba en las ciudades de Huamachuco (La Libertad) y Bagua Grande (Amazonas) sin contar con la autorización correspondiente.

Conforme a la Resolución SBS N.º 03037-2025, esta entidad venía promoviendo y realizando actividades de captación de fondos de sus socios y del público en general, contraviniendo lo dispuesto por la Ley 26702, norma que exige a estas entidades inscribirse previamente en el Registro Coopac, a cargo de la SBS.

En ese sentido, utilizaba indebidamente la denominación ‘Cooperativa de Ahorro y Crédito’ o ‘Coopac’, para captar el dinero del público, ofreciendo productos financieros, como ‘ahorro a plazo fijo’ y prometiendo el pago de una tasa de interés del 15 %.

Para tal fin, la entidad clausurada había implementado dos locales, ubicados en las siguientes direcciones: Jirón José Olaya 438, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad; y Calle Simón Bolívar 432, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas.

Cabe precisar que, pese a los requerimientos efectuados por la SBS al presidente del Consejo de Administración y al gerente general, para que se abstengan de realizar este tipo de actividad informal, la referida entidad continuó operando, mostrándose renuente a cumplir con lo requerido.

En consecuencia, la SBS, además de la clausura, ha interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de COOPAC La Troyca por captación de dinero del público y por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La SBS invocó al público a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.

