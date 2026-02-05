SBS declaró disolución de otra cooperativa de ahorro y crédito: conoce aquí el motivo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de una nueva cooperativa de ahorro y crédito debido a que esta entidad financiera se encuentra incursa en la causal de inactividad. Se trata de Integraperu.

Además, mediante la Resolución SBS N° 00318-2026, publicada en el diario oficial El Peruano, se excluyó a Integraperu del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de ahora, quedan prohibidas las siguientes acciones con respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu:

– Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para cobrar acreencias a su cargo.

– Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.

– Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

– Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

– Constituir medida cautelar contra sus bienes.

La SBS designó a Edwin Esquivias Astete y Alex Sarmiento Zamora como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu.

La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada entidad.

VIDEO RECOMENDADO