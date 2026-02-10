Eclipse solar anular 2026: recorrido, horarios y por qué no se verá en Perú

Este martes 17 de febrero, el extremo sur de América será escenario de uno de los eventos astronómicos más atractivos del año: un eclipse solar anular, fenómeno conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

Mientras astrónomos y entusiastas de la observación celeste afinan sus equipos para seguir el evento, en Perú la expectativa se ve frustrada, ya que el país quedará fuera del área de visibilidad del eclipse, impidiendo su observación directa.

RECORRIDO DEL ECLIPSE

De acuerdo con reportes especializados, la franja de anularidad se desplazará por la Antártida y zonas del océano Austral, permitiendo únicamente una observación parcial en territorios como Argentina y Chile. Perú, en cambio, no será alcanzado por la sombra lunar.

En territorio peruano, la trayectoria del eclipse se localizará demasiado al sur, lo que hará que el fenómeno sea prácticamente imperceptible, tanto a simple vista como mediante instrumentos ópticos. No se registrarán cambios visibles en la iluminación solar ni será posible captarlo con telescopios, binoculares o cámaras desde el país.

La ausencia de visibilidad se explica por la ubicación de la franja de anularidad en el hemisferio sur, cuyo recorrido quedará completamente alejado del territorio nacional.

¿QUÉ ES EL “ANILLO DE FUEGO”?

El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol mientras se encuentra en su punto más distante del planeta. Debido a ello, su tamaño aparente es menor y no logra cubrir por completo el disco solar, dejando visible un borde luminoso alrededor de la silueta lunar.

Este tipo de eclipse se diferencia del eclipse total por su impacto visual, ya que el Sol no se oscurece por completo. En este evento, la Luna llegará a cubrir aproximadamente el 96 % del disco solar, generando el característico efecto del “anillo de fuego”.

HORARIO DEL ECLIPSE

En Argentina, donde el fenómeno sí podrá observarse parcialmente, el eclipse seguirá una secuencia definida. La fase parcial comenzará a las 06:56, la anularidad iniciará a las 08:42, el punto máximo se alcanzará a las 09:12, la fase anular finalizará a las 09:41 y el evento concluirá a las 11:27.

Durante este periodo, los observadores podrán percibir una disminución progresiva de la luz solar, además de ligeras variaciones en el color y la temperatura ambiental.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Especialistas recalcan que observar el Sol sin protección adecuada representa un serio riesgo para la vista. No se debe mirar directamente al astro, ni siquiera durante las fases parcial o anular del eclipse.

El uso de lentes certificados para eclipses o filtros homologados en telescopios, binoculares y cámaras es indispensable. Métodos caseros como gafas de sol comunes, vidrios ahumados o filtros improvisados no brindan protección suficiente y pueden causar daños irreversibles en la retina.

