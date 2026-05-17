Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 17 de mayo | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 17 de mayo de 2026.

EN EL PARTIDOR. KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ

Esta mañana a las 7:31am se realizó la proclamación oficial de los candidatos que disputarán la segunda vuelta: Keiko Fujimori de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Ambos candidatos, en conjunto, suman menos del 30% de la preferencia electoral. Punto Final preparó un reportaje que analiza el mapa de votación obtenido por ambos aspirantes durante la primera vuelta. Keiko Fujimori alcanzó una importante votación en el norte y oriente del país, mientras que Roberto Sánchez obtuvo mayor respaldo en el centro y sur. El reportaje también habla de las estrategias y alianzas políticas que ambos candidatos vienen impulsando con miras a captar el 70% del electorado concentrado en Lima, Arequipa y Tacna, de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

LA RUTA DEL DINERO DE ‘LOS PULPOS DE LA VICTORIA’

La madrugada del martes 12 de mayo, la Segunda Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Diviac ejecutaron un megaoperativo para allanar y detener a los presuntos integrantes de la red criminal “Los Pulpos de La Victoria”, una organización que había convertido las calles de Gamarra en una millonaria maquinaria de extorsión, con ganancias ilícitas cercanas a los 63 millones de soles, e incluso habría infiltrado la Municipalidad de La Victoria. Entre los investigados y detenidos figuran personajes vinculados a la política y a la función pública, como Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, candidata a diputada por Juntos por el Perú, señalada por la Fiscalía como una de las principales operadoras de la organización; además de un funcionario del Ministerio de Justicia y militante del partido Fe en el Perú. La investigación también alcanza al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, integrante de Renovación Popular. Punto Final obtuvo imágenes exclusivas de seguimiento a esta presunta red criminal, así como el informe de análisis financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera, que revela presuntos desbalances patrimoniales en varios de los investigados.

LA SEGUNDA VUELTA DE LA ONPE

La ONPE ya puso en marcha la segunda vuelta presidencial. Hoy, se realizó la prueba de color e impresión de cédulas de sufragio, pero las verdaderas pruebas estarán en el transporte del material electoral y la seguridad informática. Tras el caos registrado en la primera vuelta, la ONPE ha realizado cambios importantes, como excluir a la empresa Galaga del nuevo proceso de contratación. Sin embargo, persisten dudas sobre los requisitos establecidos y la capacidad logística para evitar nuevos retrasos. Pese a ello, la defensa de Galaga asegura que la empresa no tiene impedimento para volver a contratar con el estado y sostiene que la responsabilidad por la demora en la entrega del material fue de la propia Onpe. En el frente informático, la entidad mantiene para esta segunda vuelta el proceso de hacking ético aplicado en la primera elección. La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva a los informes elaborados por la empresa encargada de ese servicio. Los documentos revelan 50 vulnerabilidades detectadas en los sistemas informáticos de la ONPE, algunas consideradas de alto riesgo. Aunque la entidad asegura que las fallas fueron corregidas, el proceso de hacking ético y pruebas de seguridad continúa en marcha de cara a la segunda vuelta. Punto Final pone ambos temas bajo la lupa.

CHATS Y LA INFLUENCIA DE FRANCIS PAREDES EN ESSALUD

La profesora Francis Jhasmina Paredes Castro ha pasado por tres bancadas en el Congreso. Ingresó por Perú Libre, luego pasó al Bloque Magisterial y finalmente se integró a Podemos Perú, agrupación con la que intentó sin éxito llegar al Senado en las últimas elecciones. Según la Fiscalía, habría buscado mantener su inmunidad parlamentaria mientras avanzaban las investigaciones que la señalaban como cabeza de una presunta red de corrupción vinculada a Essalud en la región Ucayali. La madrugada del miércoles 13, durante la Operación Pandora, se ejecutaron allanamientos simultáneos en en Lima y Ucayali, incluyendo la casa de su hermana y de otros personajes vinculados a la investigación. Punto Final accedió en exclusiva a los chats atribuidos a la hermana de la congresista, donde se evidencian coordinaciones directas con un alto funcionario de la red asistencial. En ellos se habla de contrataciones, pagos, envíos de currículos y beneficios laborales. Según la hipótesis fiscal, esta red ha operado desde el gobierno de Pedro Castillo para controlar puestos clave y direccionar contrataciones dentro de Essalud.

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