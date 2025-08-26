Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Horóscopo de hoy, 26 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
Horóscopo de hoy, 26 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
Lidia Castro
Lidia Castro
Compartir

En este martes 26 de agosto de 2025, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

Hoy, la energía astral invita a mantener la mente abierta y a confiar en la intuición. Es un momento propicio para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos que ya no aportan y dar paso a nuevas oportunidades. Recuerda que cada pequeño paso puede acercarte a grandes cambios.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Amor: Buen clima emocional, ideal para compartir en pareja.
  • Trabajo: Enfoque productivo y práctico; día favorable para cerrar tareas.
  • Dinero: Posible ingreso inesperado o devolución pendiente.

 

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Amor: Venus favorece encuentros y armonía.
  • Trabajo: Inteligencia y disciplina rinden frutos.
  • Dinero: Buen momento para inversiones o decisiones financieras.

 

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Amor: Encanto y buena comunicación en la pareja.
  • Trabajo: Excelente para negocios, ventas y acuerdos.
  • Dinero: Entrada de dinero bien merecida.

 

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Amor: Relaciones más estables y sinceras.
  • Trabajo: Cambios positivos que abren caminos.
  • Dinero: Mejora paulatina de tu economía.

 

 

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Amor: Venus da ternura y paz en la pareja.
  • Trabajo: Éxito y reconocimiento laboral.
  • Dinero: Etapa de prosperidad si gestionas con cuidado.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Amor: Gestos simples fortalecen vínculos.
  • Trabajo: Necesitas organización para equilibrar responsabilidades.
  • Dinero: Gasta con prudencia, se recomienda control financiero.

 

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Amor: La comunicación sincera mejora la relación.
  • Trabajo: Esfuerzos dan frutos; reconocimiento cercano.
  • Dinero: Recuperación de dinero bloqueado o retrasado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Amor: Al final del día, la pareja será tu refugio.
  • Trabajo: Competencia fuerte, pero te motiva a dar más.
  • Dinero: Oportunidades, aunque conviene ser cauteloso.

 

 

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Amor: Conexión emocional cálida y sincera.
  • Trabajo: Rutina laboral, pero aportas dinamismo.
  • Dinero: Nuevas oportunidades gracias a contactos influyentes.

 

 

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Amor: Estabilidad y confianza en la relación.
  • Trabajo: Persistencia trae resultados importantes.
  • Dinero: Manejo sólido y responsable de recursos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Amor: Tranquilidad y estabilidad sentimental.
  • Trabajo: Día para ponerte al día con pendientes.
  • Dinero: Evita inversiones o riesgos financieros.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Amor: Gestos románticos sencillos refuerzan la relación.
  • Trabajo: Liderazgo creativo y ayudas inesperadas te impulsan.
  • Dinero: Cuidado con gastos excesivos por motivos afectivos.

