Meta eliminará los “me gusta” y “comentar” en Facebook desde febrero 2026

La compañía tecnológica Meta, propietaria de Facebook, anunció que eliminará de forma permanente los botones de interacción “Me gusta”, “Compartir” y “Comentar” de páginas web externas a partir del 10 de febrero de 2026, una medida que responde a su progresivo desuso y a los nuevos hábitos digitales.

En un comunicado publicado en Meta for Developers, la empresa explicó que esta decisión busca concentrarse en herramientas que generen mayor valor para desarrolladores y negocios.

“Este cambio refleja nuestro compromiso de mantener una plataforma moderna y eficiente que satisfaga las necesidades actuales de los desarrolladores y, al mismo tiempo, nos permita invertir en innovaciones futuras. Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente con la evolución del entorno digital”, señaló Meta.

GIRO ESTRATÉGICO DE META

Tras la fecha anunciada, los botones simplemente dejarán de mostrarse en los sitios donde estén instalados. No generarán errores ni afectarán otras funciones del portal, por lo que su desaparición será silenciosa.

Los administradores web pueden retirar voluntariamente el código de los plugins para ofrecer una experiencia más limpia, aunque no es obligatorio. El plazo para realizar cualquier ajuste vence el 10 de febrero de 2026.

ADIÓS A LAS REACCIONES EN SITIOS EXTERNOS

Lanzados en 2010 dentro de Facebook y expandidos a sitios externos en 2013, estos botones se convirtieron en un recurso clave para impulsar el tráfico social y ampliar el alcance de la plataforma. Sin embargo, su relevancia ha ido disminuyendo con el paso de los años.

Con esta medida, Meta cierra una etapa en la que las webs podían obtener visibilidad gracias a sus interacciones sociales y redirige todos los esfuerzos —y datos— hacia su propio ecosistema.

