¡Franco Cabrera celebra su primer Premio Luces y agradece al público por el reconocimiento!

En Latina celebramos el importante reconocimiento a Franco Cabrera, quien ganó el premio a mejor conductor por su destacada labor en Yo Soy durante los Premios Luces.

Visiblemente emocionado, el también actor expresó su gratitud por este reconocimiento, el primero que recibe en esta categoría. “Me siento muy reconocido por todos los que ven ‘Yo Soy’. Haber sido elegido entre tantas figuras importantes es una muestra de cariño”, señaló, destacando que el premio también pertenece al público.

Sobre su estilo frente a cámaras, Cabrera lo definió como “lúdico” y “juguetón”, asegurando que disfruta cada momento en el escenario. “Me siento como un niño al que le han dado la posibilidad de guiar un programa. Si hay que bailar, bailo; si hay que jugar con el público, lo hago”, comentó, resaltando que incluso los errores se convierten en parte del show.

El conductor también compartió que uno de los mayores retos recientes ha sido equilibrar su vida profesional con la paternidad, tras el nacimiento de su hija. En ese sentido, agradeció especialmente a su pareja por el apoyo constante.

Cabrera dedicó el premio a su familia, al equipo de producción de Rayo en la Botella y a Latina, destacando el trabajo conjunto detrás del programa. “Las cosas llegan cuando tienen que llegar”, reflexionó, asegurando que este logro representa años de esfuerzo y perseverancia.