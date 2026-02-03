WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a fines de febrero de 2026

Miles de usuarios podrían quedarse sin WhatsApp en las próximas semanas. Meta anunció que la aplicación de mensajería dejará de ser compatible con una serie de teléfonos Android antiguos, como parte de su política de actualización y seguridad.

La medida impactará principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, que ya no reciben soporte de sus fabricantes ni actualizaciones del sistema operativo, lo que impide garantizar el correcto funcionamiento de la app.

EN ESTOS CELULARES DEJARÁ DE FUNCIONAR WHATSAPP A FINES DE FEBRERO?

WhatsApp dejará de operar en todos los teléfonos que no cuenten con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. Esto incluye equipos con Android 4.4 KitKat, Android Jelly Bean (4.1, 4.2 y 4.3) y versiones anteriores, los cuales ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación.

Entre los modelos afectados figuran el Samsung Galaxy S3 y S4 mini, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación, entre otros. Además de perder acceso a WhatsApp, estos equipos presentan riesgos de seguridad al no recibir parches oficiales.

En el caso de Apple, WhatsApp solo será compatible con iPhone que tengan iOS 15.1 o superior, por lo que modelos como el iPhone 6 y 6 Plus quedarán fuera del servicio.

Ante este escenario, se recomienda respaldar los mensajes y considerar la migración a un dispositivo más reciente. WhatsApp notificará a los usuarios afectados semanas antes del fin del soporte.

