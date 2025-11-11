¿A qué hora juega Perú vs Rusia y dónde ver el partido amistoso?

La selección peruana ya está en San Petersburgo para jugar su partido amistoso con Rusia por la fecha FIFA del mes de noviembre. Pues los dirigidos de Manuel Barreto presentaron una serie de dificultades para llegar al continente asiático, sin embargo, arribaron la noche del lunes.

Perú, quien está fuera del mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sigue probando jugadores de cara a las siguientes Eliminatorias 2030. Por ello, esta vez se medirá con Rusia en este amistoso FIFA. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS RUSIA?

El partido amistoso entre Perú y Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre a las 12 del mediodía. La ‘Bicolor’ viene de perder ante Chile en Santiago y quiere terminar el año 2025 de buena manera luego de quedar fuera del mundial.

¿DÓNDE JUEGA PERÚ VS RUSIA?

Para ver el partido amistoso entre Perú y Rusia, deberás sintonizar la señal de Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar) y las redes sociales de Latina Deportes. Cabe mencionar que la web de Latina Noticias tendrá el minuto a minuto en vivo y en directo.

