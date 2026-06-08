JNJ confirma su no ratificación a José Domingo Pérez y queda fuera del Ministerio Público

Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobaron por unanimidad la confirmación de su no ratificación al letrado José Domingo Pérez, luego de que enviáse un recurso de reconsideración sobre la decisión de no ratificarlo por primera vez el 26 de marzo.

Domingo Pérez, quien actualmente es parte del equipo técnico de Juntos por el Perú en la candidatura de Roberto Sánchez, durante su ponencia por su recurso presentado, responsabilizó a los magistrados de mantener un voto sesgado al emitir en primera instancia su no ratificación, mencionando casos de otros abogados, como Delia Espinoza y el juez Richard Concepción Carhuancho.

En ese sentido, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera pidió moderación. Domingo Pérez finalizó su argumentación subrayando que no se le pidió la palabra antes de emitir el primer voto de no ratificación contra él y que dejaba constancia de dicho acto para desconectarse de la sesión.

Al iniciar el debate por el informe de reconsideración, los magistrados volvieron a rememorar el episodio del 26 de mayo y justificaron sus decisiones. Al finalizar, los miembros de la JNJ votaron por unanimidad ratificar su decisión de no ratificar a José Domingo Pérez como fiscal provincial anticorrupción.

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