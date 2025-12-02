¿A qué hora y dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1?

Sporting Cristal será local ante Alianza Lima en partido de ida de los Playoffs de la Liga 1. Celestes y blanquiazules irán por un triunfo que los encamine hacia la definición por convertirse en Perú 2 y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cotejo se disputará en el Estadio Nacional.

Mientras que Sporting Cristal llega de vencer de visita 1-2 a Atlético Grau, Alianza Lima en su más reciente encuentro goleó 3-0 a UTC por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Ahora, ambos equipos buscan pasar de etapa para enfrentar a Cusco FC. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima a desarrollarse en el Estadio Nacional y que contará solo con la hinchada local.

¿A QUÉ HORA JUEGA SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional a partir de la 8:00 de la noche. Los hinchas celestes asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO