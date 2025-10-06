Alex Valera es desconvocado de la selección peruana: este es el motivo

Lo último. La selección peruana ha sufrido su segunda baja de cara al partido amistoso con Chile por la fecha FIFA del mes de octubre, esta vez, el delantero de Universitario, Alex Valera, ha sido desconvocado de la ‘Bicolor’ por una lesión y se suma a la baja de Kevin Quevedo.

Una molestia en la zona lumbar hizo que el goleador ‘crema’ tampoco juegue en el último partido de Universitario frente a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Cabe mencionar que la baja de Kevin Quevedo en la selección peruana no fue por lesión sino por temas personales del futbolista.

El viernes 10 de octubre, la selección peruana enfrentará a Chile en un partido amistoso en Santiago, ambas selecciones quedaron fuera del mundial 2026 y ahora se enfrentarán en la fecha FIFA. Si bien el duelo es un encuentro amistoso, Chile habría decidido no aceptar el ingreso de hinchas peruanos al estadio.

