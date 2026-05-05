Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se impone a David Bisbal y defiende su silla de consagrado!

La noche prometía una batalla intensa entre dos generaciones de imitadores: el experimentado Raphael y el retador que llegó con la fuerza de David Bisbal. Y aunque ambos ofrecieron una presentación sólida, el desenlace fue claro.

David Bisbal abrió el duelo con energía y potencia vocal, destacando por su capacidad técnica. Sin embargo, el jurado coincidió en un punto clave: su interpretación se enfocó más en demostrar recursos que en transmitir la historia de la canción. La emoción —elemento esencial en este tipo de competencias— quedó en segundo plano.

Por su parte, Raphael fue de menos a más. Tras un inicio algo contenido, logró conectar con el público conforme avanzaba la presentación. Su manejo escénico, la mirada y la construcción del personaje terminaron por conquistar al jurado y a la audiencia.

Las devoluciones fueron contundentes. Se valoró la capacidad vocal del retador, pero se enfatizó la importancia de la interpretación emocional. En contraste, Raphael destacó por su conexión con la canción y su crecimiento durante el número.

Finalmente, la votación no dejó dudas: decisión unánime para Raphael, quien mantiene su silla de consagrado.

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