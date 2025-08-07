Alianza Lima anuncia nueva contratación para afrontar Liga 1 y Copa Sudamericana

Alianza Lima suma un nuevo refuerzo para afrontar de la mejor manera la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga 1. A través de sus redes sociales, el cuadro blanquiazul anunció el fichaje del defensa central Gianfranco Chávez, quien hasta hace solo unos días formaba parte del plantel de Sporting Cristal.

Como se rumoreaba desde días atrás, el exceleste llega a la Victoria para reforzar la zaga de Alianza Lima, teniendo en cuenta que ante la falta de alguno de los habituales titulares (Carlos Zambrano y Renzo Garcés), el técnico ‘Pipo’ Gorosito optaba por bajar a la defensa al volante Erick Noriega. Con el arribo de Gianfranco Chávez se considera que este movimiento táctico ya no será necesario.

Actualmente, Alianza Lima se alista para afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará en partidos de ida y vuelta a la Universidad Católica de Ecuador. El primero de estos choques está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Asimismo, los íntimos no han tenido un buen arranque en el Torneo Clausura de la Liga 1. Allí se ubican sextos con solo 5 puntos, siete unidades detrás del puntero Cusco FC.

Cabe apuntar que Gianfranco Chávez es un defensor central peruano. Ha integrado la selección peruana de mayores, además de las categorías sub-17, sub-20 y sub-23.

Salido de Sporting Cristal, jugó para los celestes durante ocho temporadas, teniendo un paso de un año por Deportivo Coopsol. Con los cerveceros se consagró campeón nacional el 2020.

