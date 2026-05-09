Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pelo Madueño y el Pájaro Gómez protagonizan una reñida batalla que terminó en empate!

La batalla entre Pelo Madueño y el consagrado Pájaro Gómez dejó al jurado dividido y terminó en un nuevo empate.

Sobre el escenario, ambos participantes ofrecieron presentaciones sólidas y llenas de personalidad, aunque cada uno recibió observaciones distintas por parte del jurado.

Se destacó el gran nivel vocal del Pájaro Gómez y su color de voz como uno de sus puntos más fuertes. Sin embargo, confesó que todavía siente una desconexión emocional en sus interpretaciones. “Todo es muy correcto y muy preciso, pero hay algo emocionalmente que sigo esperando”, comentó Mauri Stern.

En el caso de Pelo Madueño, el jurado elogió la consistencia de su personaje, la conexión con la banda y el trabajo realizado en los graves, una de las características más particulares del cantante original.

Además, se resaltó que el imitador logró aplicar algunas de las recomendaciones dadas anteriormente, especialmente en la manera de entrar y salir del personaje sin perder autenticidad sobre el escenario.

Por otro lado, el Pájaro Gómez volvió a recibir elogios por la energía y felicidad que transmite cada vez que pisa el escenario. El jurado destacó su generosidad artística y la conexión natural que consigue con el público durante sus presentaciones.

Finalmente, tras una votación muy ajustada, el jurado no pudo definir a un ganador y la batalla terminó en empate, dejando abierta la rivalidad entre ambos imitadores.

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