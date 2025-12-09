Alianza Lima anuncia salida de dos jugadores titulares de su actual plantel

Luego del desastre que resultó perder ante Sporting Cristal por los Play-offs de la Liga 1 y terminar como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima anunció la desvinculación del DT argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Pero no ha sido la única salida ya confirmada.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la desvinculación con dos jugadores que han sido habituales titulares a lo largo del 2025. Se trata del uruguayo Pablo Ceppelini y del argentino Guillermo Enrique, volante ofensivo y lateral derecho, respectivamente, del cuadro blanquiazul en la presente temporada.

No se descarta que en las próximas horas y días, el equipo victoriano continúe anunciando el alejamiento de más jugadores que conformaron su plantel profesional este año.

Como se recuerda, Alianza Lima igualó 3-3 con Sporting Cristal el choque de vuelta por los Play-offs y finalmente perdió 4-5 en la tanda de penales.

