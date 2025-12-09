Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Alianza Lima anuncia salida de dos jugadores titulares de su actual plantel

Deportes
Alianza Lima anuncia salida de dos jugadores titulares de su actual plantel
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Luego del desastre que resultó perder ante Sporting Cristal por los Play-offs de la Liga 1 y terminar como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima anunció la desvinculación del DT argentino Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Pero no ha sido la única salida ya confirmada.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la desvinculación con dos jugadores que han sido habituales titulares a lo largo del 2025. Se trata del uruguayo Pablo Ceppelini y del argentino Guillermo Enrique, volante ofensivo y lateral derecho, respectivamente, del cuadro blanquiazul en la presente temporada.

No se descarta que en las próximas horas y días, el equipo victoriano continúe anunciando el alejamiento de más jugadores que conformaron su plantel profesional este año.

Como se recuerda, Alianza Lima igualó 3-3 con Sporting Cristal el choque de vuelta por los Play-offs y finalmente perdió 4-5 en la tanda de penales.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo