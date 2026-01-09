Alianza Lima anunció la contratación de Luis Advíncula

Alianza Lima anunció en sus redes sociales la contratación del lateral derecho de la selección peruana Luis Advíncula, quien llega proveniente de Boca Juniors. Con los blanquiazules afrontará la Liga 1 2026 y Copa Libertadores.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!”, indicó el cuadro victoriano en sus redes sociales. Acompañó el mensaje con la imagen por partida triple del lateral luciendo la camiseta de Alianza Lima.

Se pudo conocer que Luis Advíncula firmó por Alianza Lima por las próximas dos temporadas, con la posibilidad de extender su vínculo contractual por un año más. Ahora, el jugador se alista para sumarse al plantel blanquiazul, que se encuentra en Montevideo, donde disputará la Serie Río de la Plata 2026.

Alianza Lima será el tercer club nacional que defenderá Luis Advíncula. Antes de partir al extranjero, el lateral derecho jugó para Juan Aurich y Sporting Cristal. Con la selección peruana, logró clasificar y disputó el Mundial Rusia 2018, y fue subcampeón en la Copa América 2019 desarrollada en Brasil.

ADVÍNCULA LE DIJO ADIÓS A BOCA JUNIORS

El lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, había confirmado su alejamiento del club argentino Boca Juniors hace dos días. Además, había dejado muy en claro que su futuro profesional estaba en el Perú.

Mediante una entrevista al canal de YouTube ‘El Canal de Boca’, señaló que “es complicado irte de un club así. Estoy agradecido, porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado. Ellos se han portado muy bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí.”

Cabe apuntar que Luis Advíncula llegó a Boca Juniors el 2021 logrando ganar una Copa Argentina, una Copa de la Liga, un torneo de primera división y una Supercopa Argentina. También se recuerda su participación en el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023.

