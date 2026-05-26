¡Este lunes 1 de junio se estrena Me Caigo De Risa por Latina!

La conferencia de prensa de Me Caigo De Risa sigue dejando grandes sorpresas. Esta vez, una promo exclusiva presentada durante el evento confirmó finalmente el día y la hora en que el esperado programa llegará a las pantallas de Latina.

El nuevo espacio familiar conducido por José Peláez se estrenará desde este lunes 1 de junio a las 9:00 p.m., horario en el que buscará conquistar al público con humor, improvisación y divertidos juegos protagonizados por sus 12 participantes.

Además, durante la presentación, los participantes demostraron la química y energía que prometen llevar a cada edición del programa. Entre bromas y complicidad, dejaron en claro que el objetivo principal será entretener a toda la familia con un formato fresco y lleno de ocurrencias.

La expectativa por el estreno sigue creciendo, especialmente luego de conocerse que la producción peruana viene comunicándose con los equipos internacionales del formato. Todo apunta a que las noches de Latina estarán cargadas de humor, improvisación y momentos inesperados.