Agencia de viajes que cuenta con un solo trabajador provee de 12 vuelos a Roberto Sánchez

La agencia de viajes Inversiones Ita Tours proveyó de 12 vuelos a siete ciudades distintas del país al candidato presidencial Roberto Sánchez. Punto Final reveló que esta agencia que solo cuenta con un trabajador también tuvo contratos con la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, cuyo alcalde, Oswaldo Vargas, es militante de Juntos por el Perú. La comuna además registra diversas órdenes de servicio a representantes del partido liderado por Sánchez.

Un total de 93 mil 387 soles declaró el partido de Roberto Sánchez de gasto en la primera etapa de las Elecciones Generales 2026. En el informe financiero de ingresos y gastos que la campaña de Juntos por el Perú presentó a la ONPE en marzo de este año figura constantemente el nombre de una empresa.

Se trata de la agencia de viajes Inversiones Ita Tours que concentró todos los vuelos nacionales del candidato. Un total de 12 vuelos a siete ciudades como Juliaca, Ayacucho, Piura, Arequipa, Chiclayo, Jauja y Cusco.

INVERSIONES ITA TOURS

Inversiones Ita Tours es una empresa fundada en mayo de 2019 que funciona en el segundo piso de un edificio ubicado en la avenida Lima Norte, en Lurigancho, Chosica.

Aparentemente, nadie atiende en esa oficina. Además, llama la atención de que cuenta solo con un trabajador y único dueño de nombre.

Esta agencia no solo proveyó de viajes al candidato Roberto Sánchez, sino que también lo hizo con anterioridad a la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, cuyo alcalde, Oswaldo Vargas, es militante de Juntos por el Perú y cercano al candidato presidencial.

Cabe señalar que Lurigancho, Chosica, es la única comuna en Lima donde un alcalde es de ese partido.

ITA TOURS Y LA MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO – CHOSICA

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025 salieron más de 19 mil soles de la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, para la agencia de viajes. Dos de esas órdenes de servicio son por pasajes aéreos internacionales.

La más costosa, de 5,806 soles, fue solicitada por la Secretaría General de la municipalidad, cuyo jefe es César Alvarado Laveriano, quien también milita en el partido Juntos por el Perú y en sus redes sociales comparte información a favor del candidato presidencial.

ÓRDENES DE SERVICIO EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO – CHOSICA

El informe de Punto Final revela una serie de órdenes de servicio emitidas por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Siete órdenes de servicio a favor de Irma Castillo, candidata a diputada y hermana del expresidente Pedro Castillo (2025)

Diez órdenes de servicio por 60 mil soles para Analí Márquez Huanca, candidata a la primera vicepresidencia de la plancha liderada por Roberto Sánchez (2025)

Cuatro órdenes de servicio por 20 mil soles para Ernesto Zunini, actual secretario general de Juntos por el Perú (2023)

A estas órdenes que van hasta los 60 mil soles, se suma que Walter Flores Choco, candidato al Senado por Juntos por el Perú, fue gerente de asesoría legal de esa misma municipalidad al inicio de la gestión de Oswaldo Vargas.

“No conozco esa agencia de viajes. Por un tema de formalidad, hay consultorías de muchos profesionales que deben tener una ubicación física, pero sus acciones lo hacen. Pero una agencia de viajes lo puede hacer desde su celular o laptop. No hay nada irregular desde ese punto.Es una coincidencia.”, respondió en entrevista José Luis Contreras Zapata, gerente municipal de la municipalidad.

Cabe señalar que Punto Final buscó hablar con el alcalde Oswaldo Vargas, pero en la comuna respondieron que no podía brindar una entrevista por razones de neutralidad electoral ya que aspira postular a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones.

CADENA DE COINCIDENCIAS

El 1 de marzo, la plaza de Lurigancho Chosica fue el lugar de mitin elegido por Juntos por el Perú para retomar la ruta Castillista, en donde estuvieron hermanos de Pedro Castillo, Isaac Humala y su hijo Antauro.

Punto Final solicitó una entrevista con el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sin embargo señalaron que se encontraba fuera de Lima. Tampoco se obtuvo respuesta ante la solicitud de una entrevista por videollamada.

Se buscó al gerente de Ita Tours, José Chávez Ángeles, en el domicilio en Lurigancho, Chosica, pero no fue localizado. Mientras que en la dirección de San Isidro que figura en su DNI, indicaron que no lo conocían.

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