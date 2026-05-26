En la tarde del 25 de mayo, en el Kremlin, Vladimir Putin firmó un decreto ley donde aprueba que el Estado ruso pueda cancelar las deudas de hasta 10 millones de rublos (139 mil dólares aproximadamente) a las personas que se alisten en su ejército.

Este decreto se da en medio de la invasión a Ucrania denominada por Rusia como “Operación militar especial”, que busca la conquista de territorios en el Donbás. La lucha que Putin aseguró que iba a durar unos meses, ya lleva más de 4 años y se estiman que casi 1.2 millones de soldados rusos han muerto en el campo de batalla camino a Kiev, según el laboratorio CSIS.

Durante el tiempo transcurrido, Vladímir Putin ha firmado varios decretos para atraer personas a su ejército que actualmente cuenta con una baja demográfica en los varones; en ese sentido, también se denunció que su gobierno estaría implicado en tramas de tráfico de personas, como las denunciadas en Perú.

Sobre el nuevo decreto, el Kremlin señala varias condiciones para concretar el compromiso de paga de deudas que los postulantes deben cumplir para ingresar.

Las nuevas condiciones de Putin para atraer personal militar

El decreto de Putin señala que solo se benficiarán de la cancelación de deudas aquellos que se alisten en el Ejército y se encuentren desplegados en el campo de batalla.

El contrato de de los interesados es de un año mínimo para que la oferta surta efecto.

Los reclutas interesados deberán “cumplir tareas de la operación militar especial” en la guerra con Ucrania.

Los rusos que se sumaron a las filas del ejército ruso desde el 1 de mayo de 2026, al igual que sus conyugues, podrán acceder a la exención de deudas.

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