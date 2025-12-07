Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras derrota ante Sporting Cristal

Alianza Lima anunció oficialmente que Néstor Gorosito no continuará como director técnico del club luego de la derrota frente a Sporting Cristal en Matute, duelo correspondiente a los playoffs de la Liga 1.

A través de un comunicado, el club blanquiazul informó que “nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico”.

Gorosito, quien llegó con la misión de recuperar la competitividad de Alianza Lima, no logró consolidar el funcionamiento del equipo ni obtener los resultados esperados en la recta final del campeonato.

La directiva también adelantó que, en los próximos días, se anunciará al nuevo comando técnico que asumirá el proyecto deportivo para la temporada 2025. El club busca reestructurar el plantel con el objetivo de regresar al protagonismo tanto a nivel local como internacional.

