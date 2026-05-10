Proyecto de ley busca eliminar el delito de feminicidio y genera rechazo de familiares de víctimas

Más de dos mil mujeres han sido asesinadas en el Perú en casos de feminicidio desde 2009. Solo en 2024 se registraron 162 crímenes y, en lo que va del año, ya se reportan 38 víctimas. En medio de esta realidad, un proyecto de ley presentado en el Congreso ha desatado polémica al plantear la eliminación del delito de feminicidio del Código Penal.

La iniciativa N.° 10342/2024-CR, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, propone reemplazar el feminicidio por el delito de “asesinato de la pareja o conviviente”.

Especialistas y familiares de víctimas advierten que la medida representaría un retroceso en la lucha contra la violencia de género. Desde 2013, el feminicidio está tipificado en el artículo 108-B del Código Penal y sanciona los asesinatos de mujeres ocurridos en contextos de violencia, acoso o discriminación de género, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

La penalista Sofía Icaza señaló que eliminar esta figura invisibilizaría situaciones de vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres. Además, advirtió que algunos condenados por feminicidio podrían solicitar la revisión de sus sentencias si la norma es modificada.

Familiares de víctimas también rechazaron la propuesta. Lilian Morales, madre de Erika Oblitas —asesinada presuntamente por su expareja— pidió al Congreso no aprobar el proyecto. “Esto sería a favor de los feminicidas”, expresó.

Casos como el de Eyvi Ágreda, quemada viva por un acosador, podrían quedar fuera del nuevo tipo penal planteado por la iniciativa legislativa, según expertos. Actualmente, el proyecto se encuentra en evaluación en la Comisión de Justicia del Congreso.