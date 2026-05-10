Jorge Nieto: “La ONPE ha reaccionado mal a su mal comportamiento. No descartaría corrupción”

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, criticó la labor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones generales del 12 de abril, y sostuvo que los problemas de distribución de material electoral reflejan una “destrucción institucional” que, según él, se ha consolidado en las últimas dos décadas.

En diálogo con Punto Final, Nieto expresó su preocupación por la pérdida de confianza en las instituciones electorales. “La confianza que las instituciones electorales habían mantenido durante las últimas dos décadas ha sido destruida”, afirmó, al tiempo que lamentó la respuesta de la ONPE frente a los inconvenientes que dejaron a miles de ciudadanos sin poder ejercer su derecho a voto el mismo día de los comicios.

A pesar de sus críticas, el candidato aclaró que no puede afirmar la existencia de fraude electoral. “Si tuviera una sola evidencia de que ha habido fraude, yo apoyaría a los que están diciendo. A mí me convendría, pero no se trata de lo que le conviene a Jorge Nieto”, subrayó. No obstante, no descartó posibles actos de corrupción vinculados con la gestión de la ONPE en la logística electoral. “La ONPE ha reaccionado mal a su mal comportamiento. No descartaría corrupción”, señaló.

CRÍTICA AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Nieto también cuestionó la auditoría que ha iniciado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalando que su pedido de revisión independiente no ha sido atendido adecuadamente. “El Jurado debe abrir el proceso de auditoría. Según la información que tengo, esa auditoría la está haciendo el organismo competente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Burneo, eso no va a resolver nada. Es crisis de legitimidad lo que tiene el JNE y la ONPE”, enfatizó.

El candidato propuso que la auditoría sea realizada por una empresa internacional, una universidad o empresas nacionales, en coordinación con los representantes técnicos de los partidos políticos. Esta medida, sostuvo, permitiría restablecer la confianza en los resultados y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Respecto a la segunda vuelta, Nieto evitó manifestar por cuál de los dos candidatos que pasarán a la siguiente etapa se inclina, aunque aseguró que dará a conocer su postura “en el momento indicado”. “El Partido del Buen Gobierno debe cumplir un rol de estabilidad”, agregó, insistiendo en la necesidad de fortalecer un centro político que contribuya a la gobernabilidad del país.

Finalmente, Nieto adelantó que su partido presentará en el Congreso iniciativas para derogar las llamadas “leyes procrimen” apenas asuman funciones legislativas. Esta propuesta forma parte de su plan para priorizar la seguridad y fortalecer la institucionalidad en el país.

Con estas declaraciones, Nieto se suma al creciente debate sobre la gestión de los organismos electorales en Perú y la necesidad de garantizar procesos transparentes, mientras la ciudadanía mantiene dudas sobre la legitimidad de los resultados del pasado 12 de abril.

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