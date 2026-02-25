Alianza Lima denuncia a DT y jugadores de Universitario ante la Comisión Disciplinaria tras incidentes en el Gallardo

Alianza Lima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga1 contra el entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, por los hechos ocurridos al término del partido disputado el último sábado en el estadio Alberto Gallardo.

Según se pudo conocer, el club blanquiazul solicitó que se investigue la conducta del comando técnico y los jugadores cremas tras una discusión con hinchas de Sporting Cristal cerca al túnel del recinto rimense.

Incidentes tras el partido en el Alberto Gallardo

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, tanto Concha como Fara respondieron a los fanáticos celestes al finalizar el encuentro. En los videos también se observa al técnico Javier Rabanal visiblemente alterado, protagonizando un cruce verbal con los aficionados.

Alianza Lima considera que estos hechos deben ser evaluados por la Comisión Disciplinaria de la Liga1, con el fin de determinar si corresponde aplicar una sanción a los involucrados.

Por el momento, se desconoce si la directiva de Sporting Cristal presentará un reclamo formal por lo sucedido en las inmediaciones del túnel del estadio Alberto Gallardo. La Comisión deberá ahora revisar el caso y pronunciarse en los próximos días sobre las eventuales responsabilidades.

