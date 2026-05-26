Asociación Internacional de Radiofusión rechaza comentarios de Claudia Sheinbaum contra TV Azteca

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pidió a su ciudadanía “no ver TV Azteca” durante su conferencia matutina en televisión abierta el 25 de mayo, donde acusó que este medio de comunicación, encabezado por Ricardo Salinas Pliego”, emitía “mentiras y ataques” contra su gobierno.

Ante la afrenta que muchos calificaron como una presencia de poder que busca la censura, la Asociación Internacional de Radiofusión (AIR) publicó un comunicado donde transmitieron su preocupación y “enérgico rechazo”.

“La crítica, el debate y la existencia de medios independientes y críticos constituyen elementos esenciales de la democracia y del libre flujo de ideas. Por ello, la AIR recuerda que los funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen las más altas responsabilidades institucionales, tienen un deber especial de tolerancia y respeto frente a las expresiones, opiniones e informaciones difundidas por medios”, enfatiza el comunicado.

Ante ello, en la emisión de “La Mañanera” de este 26 de mayo en México, la presidenta Sheinbaum declaró que lo dicho por su persona “es una opinión” y que no está ejerciendo su poder sobre un medio de comunicación.

“No los estamos censurando, ayer dijeron todo lo que quisieron en sus programas. Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional. Cuando digo ‘no vean una televisora’, es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar una televisora”, argumentó Sheinbaum sin pedir perdón.

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