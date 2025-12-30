Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026: Fixture, sedes, horarios y dónde ver los partidos

Alianza Lima definió su hoja de ruta para el inicio de la temporada 2026. Bajo la conducción de Pablo Guede, el conjunto íntimo disputará la Serie Río de la Plata en Uruguay, enfrentando a rivales de jerarquía de Argentina y Chile.

El proyecto deportivo 2026 arranca oficialmente el 5 de enero en la sede EGB de Lurín. Tras los primeros exámenes médicos, la delegación victoriana viajará a Montevideo el 9 de enero para afrontar un certamen que reúne a gigantes del continente como Peñarol, Nacional y River Plate.

Con las incorporaciones de Federico Girotti, Jairo Vélez, Luis Ramos, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro, el estratega argentino busca consolidar un esquema competitivo antes del debut oficial.

CALENDARIO DE PARTIDOS: SERIE RÍO DE LA PLATA 2026

La organización del torneo ratificó los tres compromisos que sostendrán los blanquiazules en tierras charrúas:

Fecha Rival Hora (Perú) Estadio Sábado 10/01 Independiente (Arg) 7:00 p.m. Parque Viera Miércoles 14/01 Unión de Santa Fe (Arg) 4:15 p.m. Parque Saroldi Domingo 18/01 Colo Colo (Chi) 7:00 p.m. Parque Viera

Podrás ver todos los partidos por la señal de ESPN o Disney+.

EL PLATO FUERTE: NOCHE BLANQUIAZUL CONTRA INTER MIAMI

Tras concluir su participación en Uruguay, el plantel retornará a la capital para la esperada Noche Blanquiazul 2026. El evento de presentación se realizará el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva.

El rival de gala será el Inter Miami, que llegará a Matute con Lionel Messi a la cabeza, marcando un hito histórico para la institución victoriana y su hinchada en la presentación oficial de la plantilla 2026.

