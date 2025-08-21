Temas
Deportes

Alianza Lima hace historia en la Copa Sudamericana: Hernán Barcos explica la clave del éxito del equipo

Alianza Lima hace historia en la Copa Sudamericana: Hernán Barcos explica la clave del éxito del equipo
Alianza Lima sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025 y su referente, Hernán Barcos, fue claro al señalar que la humildad y la unión del plantel son los pilares que impulsan al equipo en el torneo internacional.

Tras la victoria por 2-1 ante Universidad Católica de Ecuador en Quito, que le permitió al club blanquiazul sellar su pase a los cuartos de final, el delantero argentino no ocultó su alegría.

“Muy feliz por todo. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno, tenemos una unión de grupo espectacular y se ve en el campo. Pudimos obtener una victoria y clasificación importantísima”, expresó el ‘Pirata’ al finalizar el encuentro.

Barcos subrayó que el vestuario íntimo está libre de egos y vanidades, lo que fortalece al plantel en los momentos más exigentes: “Hay grupo, hay una unión espectacular. No hay ego, no hay vanidades. Hay trabajo, humildad y al que le toca jugar da lo mejor. Eso no se ve en cualquier grupo”, sentenció.

El capitán aliancista también remarcó que el equipo está decidido a seguir avanzando en el certamen continental: “No tenemos techo, la ilusión es grande y queremos ir por más”.

Con este resultado, Alianza Lima suma su séptima victoria consecutiva a nivel internacional y mantiene viva la esperanza de alcanzar una histórica campaña en la Sudamericana 2025.

