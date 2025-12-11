La curiosa foto que subieron los jugadores de Alianza Lima en medio de la salida de Hernán Barcos

Alianza Lima despidió de manera oficial a Hernán Barcos, pues el delantero argentino dejó de vestir la camiseta ‘blanquiazul’ y en 2026 ya no estará más en La Victoria. Si bien su salida conmovió a los hinchas ‘blanquiazules’, los futbolistas ‘grones’ parecen haber pasado desapercibido la salida del ‘Pirata’.

Y es que los jugadores de Alianza Lima postearon diversas fotos en un cumpleaños infantil con sus esposas e hijos. En las imágenes se aprecia a Sergio Peña, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Pedro Aquino y la mayoría de futbolistas ‘grones’ que seguirán la siguiente temporada.

Dichas imágenes empezaron a circular por redes sociales y algunos hinchas ‘blanquiazules’ criticaron las fotos subidas ya que Barcos no aparecía dentro de la reunión compartida por los demás futbolistas. Cabe mencionar que la mayoría agregó una leyenda: “Familia”.

Cabe mencionar que en las últimas semanas se habló de una supuesta división en el camerino de Alianza Lima, más aún cuando en uno de los últimos partidos del cuadro ‘grone’, Hernán Barcos le quitó la cinta de capitán a Carlos Zambrano en medio del partido.

