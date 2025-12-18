Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido por fase previa de Copa Libertadores

Ya es oficial. Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores como Perú 4 y ahora deberá luchar para seguir avanzando en el torneo internacional. Este jueves se realizó el sorteo de la fase previa de la Libertadores y tanto los ‘grones’ como Sporting Cristal, ya conocen a sus rivales.

Alianza Lima, en la fase 1, enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay. El cuadro ‘blanquiazul’ será local en el partido de ida y estos se jugarán entre el 3 y 12 de febrero, pues así lo demanda el calendario de Conmebol.

