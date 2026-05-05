Bus del Metropolitano se estrella contra estación Canaval y Moreyra en Vía Expresa

Alrededor de las 5.00 p. m., un bus del Metropolitano sufrió un accidente tras estrellarse contra la estación Canaval y Moreyra ubicada en la Vía Expresa, jurisdicción de San Isidro. Según los reportes ciudadanos, algunas personas dentro del vehículo resultaron heridas como también ilesas.

Según el reporte en vivo de los Bomberos del Perú, en la zona se encuentran alrededor de 8 unidades, entre ambulancias y vehículos auxiliares, atendiendo a los heridos y gestionando la zona.

Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se encuentra en el accidente tras la activación de sus protocolos de emergencia. Según su comunicado, los agentes aseguran la evacuación de los pasajeros y las medidas operativas que garanticen la continuidad del servicio. En esa línea también anunciaron una investigación para aclarar las causas.

Algunos ciudadanos afectados por el impacto fueron llevados en camillas y recibidos en ambulancias del Ministerio de Salud (Minsa) para su traslado al centro de salud más cercano a la zona.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos para verificar la salud de los usuarios. Uno de los videos, capta que el conductor del bus siniestrado se encuentra atrapado y con heridas expuestas.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7