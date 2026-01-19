Alianza Lima vs. Inter Miami: nuevo descuento para ver a Lionel Messi en la ‘Noche Blanquiazul’

Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’, este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y hoy lunes se anunció que los precios de las entradas tienen un nuevo descuento, ahora del 40%. Esto luego de que ya hubiera una rebaja del 30%, que se dio a conocer la última semana del año pasado.

De esta forma, los hinchas que deseen ver en vivo y en directo a la escuadra victoriana enfrentar al conjunto estadounidense podrán hacerlo pagando por boletos que van desde los S/309.38. Cabe apuntar que este descuento del 40% no aplica para los sectores de Oriente Conadis y ni Occidente Silla de Ruedas.

LOS PRECIOS PARA LA NOCHE BLANQUIAZUL CON 40% DE DESCUENTO A continuación podrás ver los precios para cada una de las tribunas que cuentan con el descuento aplicado por la empresa organizadora Sound Music Entertainment para el Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’:

Occidente Central: S/ 2375 – Con descuento: S/ 1563.36

– Occidente Lateral: S/ 2000 – Con descuento: S/ 1316.51

– Oriente: S/ 1500 – Con descuento: S/ 987.38

– Sur: S/ 470 – Con descuento: S/ 309.38

– Norte: S/ 470 – Agotado

