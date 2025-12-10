Alianza Lima vs. Savino Del Bene EN VIVO por Latina: día y hora del partido por el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima hizo historia al cosechar su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 al vencer 3-1 al Zhetysu VC, en la segunda fecha del torneo. Ahora irá por la clasificación a las semifinales cuando enfrente a Savino Del Bene Scandicci este jueves 11 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Por el momento, el Grupo A lo lideran Osasco Sao Cristóvao (Brasil), Savino Del Bene Scandicci (Italia) y Alianza Lima (Perú), ya que obtuvieron una victoria en lo que va del campeonato. Cierra el grupo Zhetysu VC (Kazajistán) que suma dos derrotas. Los equipos brasileño e italiano se enfrentarán a las 6:30 p.m.

FECHA Y HORA DEL ALIANZA LIMA VS. SAVINO DEL BENE POR EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY

El duelo entre Alianza Lima y Savino Del Bene por el Grupo A se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu este jueves 11 de diciembre. El encuentro comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). El mencionado recinto deportivo tiene capacidad para 3,200 espectadores.

¿DÓNDE VER EL ALIANZA LIMA VS. SAVINO DEL BENE EN VIVO?

La transmisión del histórico partido Alianza Lima vs. Savino Del Bene por el Mundial de Clubes de Vóley estará disponible EN VIVO a través de la señal de Latina Televisión (canal 2 y 702 HD) y en la página web Latina.pe, desde las 2:45 p.m. También podrás seguir el minuto a minuto mediante la web de Latina Noticias.

EQUIPOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Estos son los clubes que disputarán el Mundial de Clubes de Vóley 2025:

Alianza Lima (Perú)

Dentil Praia Clube (Brasil)

Orlando Valkyries (Estados Unidos)

Osasco Sao Cristóvao (Brasil)

Prosecco Imoco Conegliano (Italia)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zamalek (Egipto)

Zhetysu VC (Kazajistán)

FORMATO DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Los ocho clasificados fueron distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada serie se disputará bajo el sistema todos contra todos, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales.

El líder del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B .

El segundo del Grupo A jugará contra el primero del Grupo B.

Los ganadores disputarán el título y los perdedores definirán el tercer lugar.

GRUPOS DEL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Grupo A

Alianza Lima

Osasco Sao Cristóvao

Zhetysu VC

Savino Del Bene Scandicci

Grupo B

Dentil Praia Clube

Orlando Valkyries

Prosecco Imoco Conegliano

Zamalek

CALENDARIO DE ALIANZA LIMA EN EL MUNDIAL DE CLUBES DE VÓLEY 2025

Fecha 1: Alianza Lima 0-3 Osasco Sao Cristóvao (14-25 / 17-25 / 18-25)

Día: 9 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 2: Alianza Lima 3-1 Zhetysu VC (24-26 / 25-21 / 25-23 / 26-24)

Día: 10 de diciembre

Hora: 11:30 a.m.

Fecha 3: Alianza Lima vs. Savino Del Bene Scandicci

Día: 11 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

