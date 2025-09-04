Alianza Lima vs. U. de Chile: fecha, hora y dónde ver el choque por Copa Sudamericana

Alianza Lima hizo historia al eliminar a la Universidad Católica de Ecuador y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito enfrentarán en duelos de ida y vuelta a la Universidad de Chile. Esto luego de que la Conmebol determinara el pase de los chilenos y la eliminación de Independiente tras los hechos de violencia ocurridos en el Estadio de Avellaneda.

De esta forma, quedó oficializada la hora y fecha de los dos partidos entre los peruanos y los chilenos. El primer enfrentamiento entre Alianza Lima y la U. de Chile será en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) el jueves 18 de septiembre, desde las 7:30 pm.

La llave se definirá la siguiente semana, más precisamente el jueves 25 de septiembre, también desde las 7:30 pm. Este choque se desarrollará en un estadio por definir. Cabe apuntar que este encuentro se desarrollará sin público en las tribunas, tras la sanción aplicada por la Conmebol al equipo chileno.

Aún no hay confirmación sobre el canal que transmitirá ambos encuentros, pero puede ser ESPN o DirecTV.

Cabe recordar que Alianza Lima accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al eliminar a la Universidad Católica de Ecuador tras ganarle en ambos partidos. En Matute se impuso 2-0 y de visita se llevó el triunfo por 2-1.

