Deportes

Zambrano, Peña y Trauco y denunciados: así informó la prensa internacional | FOTOS

Deportes
M.F. Simborth
M.F. Simborth
El fútbol peruano vuelve a captar la atención internacional tras hacerse pública la denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años por parte de tres jugadores de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Diversos portales de prensa extranjera informan sobre esta grave acusación.

Arab News (club peruano suspende a tres futbolistas acusados de abuso sexual)

The Sun (Irrumpen entrenamiento y se enfrentan a plantel tras acusación de agresión sexual contra tres jugadores, en vísperas del choque con Messi)

CNN Chile

Reuters (Alianza Lima suspende a jugadores en medio de denuncias de abuso)

El País

El Clarín

Olé

Montevideo Portal

Globo Esporte de Brasil (Alianza Lima despide a Miguel Trauco, exjugador de Flamengo, por acusaciones de abuso sexual)

 

