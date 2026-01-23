Zambrano, Peña y Trauco y denunciados: así informó la prensa internacional | FOTOS
El fútbol peruano vuelve a captar la atención internacional tras hacerse pública la denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina de 22 años por parte de tres jugadores de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Diversos portales de prensa extranjera informan sobre esta grave acusación.
Arab News (club peruano suspende a tres futbolistas acusados de abuso sexual)
The Sun (Irrumpen entrenamiento y se enfrentan a plantel tras acusación de agresión sexual contra tres jugadores, en vísperas del choque con Messi)
CNN Chile
Reuters (Alianza Lima suspende a jugadores en medio de denuncias de abuso)
El País
El Clarín
Olé
Montevideo Portal
Globo Esporte de Brasil (Alianza Lima despide a Miguel Trauco, exjugador de Flamengo, por acusaciones de abuso sexual)