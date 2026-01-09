Temas
Deportes

Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver y a qué hora ver la final de la Supercopa de España 2026

Deportes
Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver y a qué hora ver la final de la Supercopa de España 2026
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en un nuevo Clásico español, esta vez por la final de la Supercopa de España 2026, un duelo que promete emociones de principio a fin. El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí.

El choque entre azulgranas y merengues no solo definirá al campeón del torneo, sino que también marcará un nuevo capítulo en una de las rivalidades más intensas del deporte. A continuación, conoce la fecha, hora y los canales de transmisión para seguir el partido.

¿A QUÉ HORA JUEGAN BARCELONA VS. REAL MADRID?

El partido se jugará el domingo 11 de enero a las 2:00 p.m. (hora de Perú). En otros países, el horario será: 1:00 p.m. en México y Centroamérica; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile; y 8:00 p.m. en España.

¿DÓNDE VER BARCELONA VS. REAL MADRID EN VIVO?

En el clásico español se transmitirá EN VIVO por la señala de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, se podrá ver por Win Sports, Flow Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano.

En México y Centroamérica, el encuentro irá por Sky Sports. Además, habrá cobertura digital y minuto a minuto en plataformas informativas.

