Batacazo en la Copa del Rey: Club de segunda división elimina al Real Madrid en un final agónico
El Estadio Carlos Belmonte fue testigo de una de las mayores sorpresas de la Copa del Rey. En un duelo vibrante por los octavos de final, el Albacete Balompié derrotó 3-2 al Real Madrid, profundizando la crisis de resultados del equipo capitalino en la presente temporada.
Desde el pitazo inicial, el cuadro merengue intentó imponer condiciones y adueñarse del balón; sin embargo, careció de profundidad para vulnerar la defensa local. La eficacia que le faltó a la visita le sobró al Albacete: a los 42′, Javi Villar conectó un cabezazo certero para abrir el marcador. Antes de cerrar la primera mitad, Franco Mastantuono aprovechó un descuido defensivo al 45’+3 para establecer el empate parcial.
El complemento mantuvo la intensidad hasta los instantes finales, donde se desató la locura en las tribunas: Al minuto 82, Jefté Betancor devolvió la ventaja a los locales con el 2-1. Luego, a los 90+1, Gonzalo García parecía rescatar al Madrid anotando el 2-2 que forzaba la prórroga. Sin embargo, en el minuto final, nuevamente Jefté Betancor apareció con una definición soberbia para firmar el 3-2 definitivo.
Con este resultado, el Real Madrid se despide prematuramente del certamen, mientras que el Albacete celebra una clasificación histórica basada en la contundencia y el orden táctico.
ALBACETE SE LO GANA AL REAL MADRID EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO Y LO ELIMINA DE LA COPA DEL REY, ASÍ.
