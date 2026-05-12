Obras por Impuestos en Perú: ¿Cómo ‘Impacto Positivo’ acelera el desarrollo nacional?

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha consolidado en el Perú como una herramienta estratégica para reducir las brechas de infraestructura y servicios públicos. A través de esta modalidad, el sector privado asume un rol activo en el desarrollo del país, garantizando eficiencia y transparencia en la ejecución presupuestal.

¿Qué es el mecanismo de Obras por Impuestos?

El OxI permite que las empresas privadas adelanten el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión pública.

Según Wendy Rojas, directora de ‘Impacto Positivo’, la ventaja principal radica en la gestión directa: “El contribuyente no entrega el dinero al fisco, sino que lo materializa en obras, liderando la ejecución y descargando de esta tarea al Estado”, precisa.

El rol de ‘Impacto Positivo’ en la gestión de proyectos

La consultora se especializa en articular la inversión privada con las necesidades sociales, brindando un acompañamiento integral que incluye:

Gestión estratégica: Administración integral del modelo OxI .

Administración integral del . Ejecución multisectorial: Desarrollo de proyectos en sectores clave como salud, educación, transporte, comunicaciones y medio ambiente .

Desarrollo de proyectos en sectores clave como . Articulación efectiva: Promoción de la inversión privada y gestión social para generar un impacto sostenible en las comunidades.

Resultados y cifras clave

La gestión de ‘Impacto Positivo’ refleja la magnitud de esta modalidad en la economía peruana. Los indicadores de su labor junto a sus empresas clientes incluyen:

Inversión ejecutada: Más de S/ 19,000 millones.

Proyectos asesorados: Más de 20 proyectos directos.

Alcance nacional: Más de 1,200 proyectos ejecutados.

Este modelo no solo agiliza la construcción de infraestructura, sino que garantiza que los recursos de los contribuyentes se transformen en beneficios tangibles para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos.

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