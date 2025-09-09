Bolivia al repechaje del Mundial 2026: cuándo, cómo se define y quién será su rival

Más de 30 años pasaron para que Bolivia pueda soñar con volver a un Mundial. Con su triunfo frente a Brasil, la ‘Verde’ escaló hasta el séptimo lugar de la tabla, clasificando así al tan ansiado repechaje. Venezuela, que cayó contra Colombia, se despide de esta manera de la Copa del Mundo.

Ahora, el seleccionado nacional está a uno o dos partidos de sellar su boleto al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, todos los detalles del repechaje que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol boliviano.

¿CUÁNDO JUEGA BOLIVIA EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026?

La repesca intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026, según el calendario FIFA. Aún no hay una fecha exacta para los encuentros, pero ya se definió que los partidos se jugarán en sedes mundialistas.

Entre las ciudades más mencionadas como posibles anfitrionas están Monterrey y Guadalajara, en México, donde se esperan cuatro partidos llenos de tensión y emoción.

¿CÓMO SE JUEGA EL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026?

El formato del repechaje cambió para esta edición. Ahora, serán seis selecciones las que competirán por los dos últimos cupos al Mundial. Se divide en dos grupos eliminatorios de tres equipos cada uno:

Los cuatro equipos peor ubicados en el Ranking FIFA jugarán una primera ronda a partido único.

Los dos mejores equipos del ranking avanzan directamente a la final de cada grupo y esperan rival.

Los ganadores de cada grupo clasifican al Mundial 2026.

Esto significa que Bolivia podría necesitar ganar uno o dos partidos, dependiendo de su ubicación en el Ranking FIFA al momento del sorteo.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ BOLIVIA EN EL REPECHAJE?

Por ahora, solo hay dos selecciones clasificadas al play-off:

Bolivia (Sudamérica – CONMEBOL )

Nueva Caledonia (Oceanía – OFC)

Los otros cuatro cupos se completarán en los próximos meses y provendrán de:

1 equipo de Asia (AFC)

1 equipo de África (CAF)

2 equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), los mejores segundos de la tercera ronda.

Es importante remarcar que esta última región recibió un cupo adicional por ser la sede del campeonato, además de que no habrá selecciones europeas en este repechaje.

El rival de Bolivia se definirá mediante sorteo y dependerá de su posición en el Ranking FIFA previo al torneo. Si se ubica entre los dos mejores del ranking entre los seis equipos, solo necesitará ganar un partido. En caso contrario, deberá superar dos cruces.

