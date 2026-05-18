BCR modifica su reglamento interno y ajusta funciones en áreas clave de la entidad

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) modificó su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) mediante la Resolución de Directorio Nº 0025-2026-BCRP-N, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma introduce cambios en la estructura organizacional y en las funciones de varias áreas estratégicas de la entidad.

Las modificaciones alcanzan a la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, la Gerencia de Tecnologías de Información, la Gerencia Central de Estudios Económicos, la Gerencia de Operaciones Internacionales, la Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría General del BCR.

De acuerdo con la resolución, estos cambios se realizan en ejercicio de las facultades del Directorio del BCR para aprobar y modificar los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la institución. La norma también dispone que la administración publique el texto actualizado del ROF en el Portal del Estado Peruano y en el portal institucional del Banco Central.

JULIO VELARDE NO DESCARTA SEGUIR AL FRENTE DEL BCR

En paralelo, el presidente del BCR, Julio Velarde, ha dejado abierta la posibilidad de continuar en el cargo después del cambio de gobierno previsto para julio de 2026. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, señaló que evaluaría esa opción si recibe una propuesta formal del próximo presidente de la República.

Velarde, quien dirige la entidad desde 2006, afirmó meses atrás que estaría “contento si me voy, pero también si me quedo”, y remarcó que, aun si deja el cargo, la autonomía del Banco Central se mantendría. En declaraciones más recientes, insistió en que la independencia del BCR está sólidamente establecida.

Actualmente, Velarde se acerca a los 20 años al frente del Banco Central, un periodo durante el cual ha sido una figura central en la estabilidad monetaria del país. Su eventual permanencia o salida volverá a estar en debate cuando se renueve la conducción de la entidad tras el cambio de gobierno.

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