Deportes

Bolivia venció 2-1 a Surinam: mira cómo quedaron todos los partidos por el repechaje mundialista

Bolivia venció 2-1 a Surinam: mira cómo quedaron todos los partidos por el repechaje mundialista
Felipe Morales
Este jueves 26 de marzo se disputaron varios partidos válidos por el repechaje de cara a clasificar al Mundial 2026. El representante sudamericano, Bolivia, se impuso 2-1 a Surinam y sueña con llegar a la próxima copa del mundo.

A continuación te damos a conocer todos los resultados registrados hoy y la programación de encuentros de la próxima semana en la que quedarán definidas las últimas seis selecciones que disputarán el Mundial 2026.

PRIMERA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL

  • Repechaje internacional (26 de marzo)

FINAL: Bolivia 2-1 Surinam

10:00 p.m.: Nueva Caledonia vs. Jamaica

  • Repechaje europeo (26 de marzo)

FINAL: Turquía 1-0 Rumania

FINAL: Ucrania 1-3 Suecia

FINAL: Polonia 2-1 Albania

FINAL: República Checa 2-2 Irlanda (penales 4-3)

FINAL: Italia 2-0 Irlanda del Norte

FINAL: Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte

FINAL: Eslovaquia 3-4 Kosovo

FINAL: Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina (penales 2-4)

SEGUNDA Y DEFINITIVA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL

  • Repechaje internacional (31 de marzo)

4:00 p.m.: República del Congo vs. Por definir

10:00 p.m.: Irak vs. Bolivia

  • Repechaje europeo (31 de marzo)

1:45 p.m.: Bosnia y Herzegovina vs. Italia

1:45 p.m.: Suecia vs. Polonia

1:45 p.m.: República Checa vs. Dinamarca

1:45 p.m.: Kosovo vs. Turquía

