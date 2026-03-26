Bolivia venció 2-1 a Surinam: mira cómo quedaron todos los partidos por el repechaje mundialista
Este jueves 26 de marzo se disputaron varios partidos válidos por el repechaje de cara a clasificar al Mundial 2026. El representante sudamericano, Bolivia, se impuso 2-1 a Surinam y sueña con llegar a la próxima copa del mundo.
A continuación te damos a conocer todos los resultados registrados hoy y la programación de encuentros de la próxima semana en la que quedarán definidas las últimas seis selecciones que disputarán el Mundial 2026.
PRIMERA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL
- Repechaje internacional (26 de marzo)
FINAL: Bolivia 2-1 Surinam
10:00 p.m.: Nueva Caledonia vs. Jamaica
- Repechaje europeo (26 de marzo)
FINAL: Turquía 1-0 Rumania
FINAL: Ucrania 1-3 Suecia
FINAL: Polonia 2-1 Albania
FINAL: República Checa 2-2 Irlanda (penales 4-3)
FINAL: Italia 2-0 Irlanda del Norte
FINAL: Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte
FINAL: Eslovaquia 3-4 Kosovo
FINAL: Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina (penales 2-4)
SEGUNDA Y DEFINITIVA FECHA DEL REPECHAJE INTERNACIONAL
- Repechaje internacional (31 de marzo)
4:00 p.m.: República del Congo vs. Por definir
10:00 p.m.: Irak vs. Bolivia
- Repechaje europeo (31 de marzo)
1:45 p.m.: Bosnia y Herzegovina vs. Italia
1:45 p.m.: Suecia vs. Polonia
1:45 p.m.: República Checa vs. Dinamarca
1:45 p.m.: Kosovo vs. Turquía